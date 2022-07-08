Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı - Son Dakika
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Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı

08.07.2022 15:39

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da 52 yaşındaki bir kişi, 2 gün önce evlendiği karısını bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da, memur emeklisi M.D. (52) ve 2 gün önce evlendiği eşi Keziban D. (45) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Keziban D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

İKİ GÜN ÖNCE RESMİ NİKAH KIYMIŞLAR

M.D. ile Keziban D.'nin 2 gün önce resmi nikah kıydıkları, bu evliliğin Keziban D.'nin üçüncü, M.D.'nin ise ikinci evliliği olduğu öğrenildi. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde eşiyle daha önceden husumetlerinin olmadığını ve 2 gün önce resmi nikah kıydıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan incelemelerde şahsın kasten yaralama ve benzeri birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Keziban D.'nin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Memur, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı - Son Dakika

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