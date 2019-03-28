Son Dakika Haberleri: Yeni Evlendiği Eşini Öldürdü: 7 Yıl 13 Ay Hapis Cezası Aldı

Yeni Evlendiği Eşini Öldürdü: 7 Yıl 13 Ay Hapis Cezası Aldı

1 saat önce

Eskişehir'de yeni evlendiği eşini öldüren kadına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yeni Evlendiği Eşini Öldürdü: 7 Yıl 13 Ay Hapis Cezası Aldı, System.String[]
Eskişehir'de yeni evlendiği eşini öldüren kadına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Semra Ö. (21), maktul Yunus Çolak'ın babası ve avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Semra Ö., pişman olduğunu ve niyetinin öldürmek olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Semra Ö.'ye 'öldürmeye sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.

Olay

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesinde bir ikamette gerçekleşti. Henüz 9 günlük evli olan Semra Ö. ve Yunus Ç., 4 Eylül 2018 günü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Semra Ö. bulaşıklıkta bulunan bıçağı alarak "ya kendimi, ya da seni bıçaklarım" dedi. Kocasının üşütme giden Semra Ö., elinde bulunan bıçağı Yunus Çolak'ın kalbine şapladı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan Semra Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Yunus Çolak, Eskişehir, 3. Sayfa
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