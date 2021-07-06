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Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti - Son Dakika

Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

06.07.2021 17:11

Ankara'da geçen yıl yaşanan olayda, 18 günlük eşi tarafından silahla başından vurulmasının ardından ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, mahkemede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Aktaş, eşinin kendisine yatak odasına odasında tecavüz ettiğini belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş'ın başına geçtiğimiz yıl kahreden bir olay meydana geldi. Sevginur Aktaş, henüz 18 günlük evli olduğu polis memuru Müslüm Aktaş tarafından başından vurularak yaralandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğrayan genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

"YATAK ODASINA TECAVÜZ ETTİ"

Mahkemede konuşan mağdur Sevginur Aktaş, eşinin kendisine tecavüz ettiğini belirterek, "Balkonda oturmamı bile kıskanıyordu. Bana, 'Senin karakter yapın ortada' diye bağırdı. İçeri girdikten sonra yanıma gelip, 'Sen nasıl bir kadınsın. Salonun perdesi ince, dışarıdakiler seni görür' dedi. Başıma dikilip, 'Kalk kalk, ne yatıyorsun' dedi. 'Yalvarıyorum git, benden uzak dur' dedim sonra beni zorla yatak odasına götürerek tecavüz etti" dedi.

"SÜREKLİ YAŞAMAK İÇİN ÇABALADIM"

Açıklamalarına devam eden Sevginur Aktaş, eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek, "22 Mart 2020'de nişanlandık. Nişan taktıktan sonra Müslüm dünyayı burnumdan getirdi. Aşırı kıskançlık yüzünden psikolojik şiddet had safhadaydı. Nişanlılık döneminde ayrılmak istedim; ancak 'Bizde ayrılık yoktur artık o yüzük parmağına girdi. Sen benim ahiretliğimsin, anca ölürsen' gibi sözler söylüyordu. Ayrılmak istedim ancak tehditleri nedeniyle evlendim. İfadesinde nişanlıyken de intihar girişiminde bulunduğumu söylüyor. Kesinlikle yalan. Yaşamayı çok seviyordum. Kafamdan kurşun geçtiğinde bile sürekli yaşamak için çabaladım" dedi.

"TOKAT ATIP, HAKARETLER SAVURDU"

Bu sırada eşinin kendisine tokat atıp, hakaret ettiğini ileri süren Aktaş, "Kendimi çok değersiz hissettim. Boşanmak istediğimi söyleyip, çantamı hazırladım ve gitmek için kapıya yöneldim. Engelleyip tekrar yatak odasına götürdü. Salona gidip geldiğinde elinde tabanca vardı sonra benim boğazımı sıktı. O sırada nefes alamadım. Sağ elinde tabanca vardı, sol eliyle boğazıma bastırdı. 'Bizde boşanma yoktur demedim mi sana' diye bağırdı. Bırakması için yalvardım. Vuracağını hiç tahmin etmiyordum. Silah sesinden sonra bir şey hatırlamıyorum. Olaydan sonra gözümü hastanede açtım" dedi.

Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğrayan genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

"BİR ANDA SİLAH SESİ DUYDUM, ŞOKA GİRDİM"

Savunmasını yapan sanık Müslüm Aktaş ise suçlamaları kabul etmedi. Eşinin intihara meyilli olduğunu iddia eden Aktaş, "'Arkadaşım gelecek, dışarı çıkacağım' dedim. 'Benden izin aldın mı?' diye çıkıştı. 'İzin vermiyorum, benden izin almadan bir yere gidemezsin' dedi. Üstümü değiştirmeye giderken küfretti. Tartışma sırasında ben kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Yatak odasına gittiğimde tabanca elinde kendine doğru doğrultmuş bir vaziyetteydi. Daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu için panik halinde 'Ne yapıyorsun sen bırak silahı' diye bağırdım. O da bana 'Benden soğudun, beni sevmiyorsun madem ben de yaşamayacağım' dedi. Tabancayı bırakmaya ikna olmayacağını anladığımda almak için Sevgi'ye doğru yöneldim. Sol elini tutup diğer eline ulaşmaya çalışırken bir anda silah sesi duydum. Şok içindeydim. Bağırdığımı hatırlıyorum; ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Biraz kendimi toparladıktan sonra 2-3 kere 112'yi aradım" diye konuştu.

DURUŞMANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Müslüm Aktaş, ifadesinin ardından mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Eşinin tabanca kullanmayı bildiğini, daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden Aktaş, kendisine yönelik saldırı nedeniyle eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık ve mağdurun ardından aralarında Sevginur Aktaş'ın anne ve babasının da bulunduğu tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğrayan genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

Tecavüz, Ankara, Müslüm, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Muzaffer Eryılmaz: Evlilik oyuncak oldu.Çoğu kadınlarda büyük sıkıntı var.Kanunlar kadınları koruyor erkekleride vahşi uzaysan gelen yaratıklar olarak görülüyor.Vay böyle vijdansız kadınların eline düşen erkeklere vay. Cevap Yaz 18 30 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti - Son Dakika
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