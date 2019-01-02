Son Dakika Haberleri: Yeni Evleneceklere Yılın İlk Hediyesi Kdv ve Ötv İndirimleri Oldu

Yeni Evleneceklere Yılın İlk Hediyesi Kdv ve Ötv İndirimleri Oldu

21 dakika önce

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 1 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacağı duyurulan beyaz eşya, mobilya, konut satışları, otomobil sektörü gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiren KDV ve ÖTV indiriminin 3 ay daha uzatılması haberi, dünya evine...

Yeni Evleneceklere Yılın İlk Hediyesi Kdv ve Ötv İndirimleri Oldu, System.String[]
Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 1 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacağı duyurulan beyaz eşya, mobilya, konut satışları, otomobil sektörü gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiren KDV ve ÖTV indiriminin 3 ay daha uzatılması haberi, dünya evine gireceklere yeni yıl hediyesi oldu.

Beyaz eşya, mobilya, otomobil gibi kalemlerde daha makul fiyatlarla satın almalara imkan sağlayan ÖTV ve KDV indiriminin 3 ay daha devam etmesi hem esnafın, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin destekçisi Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde, yeni yıl itibariyle ziyaretçi sayısında artış gözlendi.

Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Modoko'da birbirinden farklı tasarımdaki mobilyalar, klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV'si sıfırlandı. Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7'ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması, hem de diledikleri mobilyaları almak isteyen yeni evleneceklerin rahatlatılması hedefleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Murat Erat, Güncel
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