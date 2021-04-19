"Yeni evlerde iş yaşam alanı da tasarlanmalı" - Son Dakika

"Yeni evlerde iş yaşam alanı da tasarlanmalı"

19.04.2021 12:38

SAV Mimarlık kurucusu mimar Sasan Samadian, pandeminin iş ve ev yaşamını birleştirdiğine işaret ederek, "Yeni nesil mekansal organizasyonlarda ve mimari tasarımlarda ev yaşamına ek olarak bir iş yaşam alanı da tasarlamak gerekiyor" dedi.

SAV Mimarlık kurucusu mimar Sasan Samadian, pandeminin iş ve ev yaşamını birleştirdiğine işaret ederek, "Yeni nesil mekansal organizasyonlarda ve mimari tasarımlarda ev yaşamına ek olarak bir iş yaşam alanı da tasarlamak gerekiyor" dedi.

Mimar Sasan Samadian, Covid-19 pandemisi sonrası gayrimenkul alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandeminin geleneksel konut alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırdığına işaret eden Samadian, bahçeli, müstakil ve geniş evlere yöneliş olduğunu kaydetti. Sasan Samadian, "Pandemi, her alanda olduğu gibi konut sektöründe de alışkanlıkları değiştiriyor. İnsanlar izole yaşama alıştıkça ev tasarımlarını da değiştirmek zorunda kalıyorlar. Evlerinin bir odasını ofis haline getiren çalışanların sayısı giderek artıyor. Yani iş yaşamı ile ev ya da aile yaşamı birleşiyor" diye konuştu.

EV TASARIMLARI PANDEMİYE GÖRE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bu süreçte pandemi odaklı akıllı ev sistemlerinin de geliştirildiğini vurgulayan genç mimar, "Artık evdeki havanın sıcaklığını uzaktan kontrol eden, otomatik dezenfeksiyon sağlayan, hava filtrelerine sahip akıllı evler tasarlanıyor. Pandemi gibi olağanüstü durumlara duyarlı evlere yöneliş var. Mesela; evdeki virüsleri, bakterileri ve zararlı organizmaları kısa sürede öldürebilen ultraviyole radyasyon üreten lambalarla donatılmış evler çoğalıyor" diyerek artık ev veya konut tasarımlarının pandemiye göre yeniden şekillendiğini dile getirdi.

"Birkaç yıl içinde pandemi ile bağlantılı mimari tasarımları daha fazla konuşuyor olacağız" diyen Samadian, şöyle devam etti:

Pandemi kısıtlamaları yeni bir durum ortaya çıkardı. Karantina günlerinde evden çalışmaya alıştık. Artık şirketler personelinin evde kalması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Pandemi bitse bile evden çalışma trendi devam edecek. Kısıtlamalar tamamen kalksa da çalışanların büyük bir bölümü ofise dönmek istemeyecek. Bu da demek oluyor ki evler, işyeri oluyor. Ofislerin dekorasyonu da evler gibi yeniden tasarlanıyor. İnsanlar daha izole ortama imkan veren tasarımları tercih ediyor. Bu sebeple yeni nesil mekansal organizasyonlarda ve mimari tasarımlarda ev yaşamına ek olarak bir iş yaşam alanı da tasarlamak gerekiyor."

KARMA ÇALIŞMA SENARYOSU ÜZERİNDE TARIŞILIYOR

Samadian, dünya genelinde mimarlık ekosisteminin evden çalışma ve ofisten çalışma için karma çalışma senaryosu üzerinde tartıştığına işaret ederek, "Soru şu; salgın sonrası çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklarını korumak için yaşam ve çalışma alanları ne ölçüde yeniden tasarlanmalıdır? Uzaktan çalışma yaşam alanlarımızı değiştirdi; ancak uzmanlar aynı zamanda çalışma alanı tasarımında da önemli değişiklikler olduğunu belirtiyor. Yani konut ve ticari mimari arasında örtüşme fark edildi. Ortak çalışma alanları, aileli konut projelerimize girdi. Konut olanakları da ticari iç mekanlara girmeye başladı. Örneğin; bazı firmalar bir binadaki bir katı hem yaşam hem de iş alanı olarak kullanmayı düşünüyor. İnsanlar evden çalışmanın rahatlığına alıştıkça yeni işyeri tasarımları da ev ortamındaki bazı kolaylıkları ve rahatlığı sunacak şekilde oluyor."


Yeni evlerde iş yaşam alanı da tasarlanmalı
Yeni evlerde iş yaşam alanı da tasarlanmalı

Gayrimenkul, Koronavirüs, Pandemi, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yeni evlerde iş yaşam alanı da tasarlanmalı' - Son Dakika


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