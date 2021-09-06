Yeni evlerine kavuşuyorlar - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Şahin çifti Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan yeni evlerinin içini ilk defa gördü.

Marmaris Osmaniye mahallesinde yangında evleri ve içindeki eşyaları tamamen yanan Günay ve İlyas Şahin çiftçine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyarete etmiş ve en kısa zamanda ev sözü vermişti. Toplu Konut İdaresi'nin devreye girmesi sonrası Şahin çiftinin yeni evi kullanıma hazır hale getirildi.

TOKİ tarafından 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Boyası-badanası, bahçe düzenlemesi ve bina içinde mutfak, mutfak dolabı, çamaşır makinesi ile buzdolabı yerleştirildi.

Halen AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen konteynırda yaşamlarını sürdüren Şahin çifti, önümüzdeki hafta içinde kendilerine anahtar teslimi yapılacağını açıkladılar. Arıcılık yaptığını açıklayan 59 yaşındaki İlyas Şahin, yangın esnasında Isparta'da arı kovanlarının yanında olduğunu, yangını duyar duymaz Marmaris'e geldiğini, fakat geldiğinde evinin tamamen yanmış olduğunu gördüğünü söyledi.

"Eşyalarımız eksik"

İlyas Şahin, "Yangında ben burada değildim. Isparta Yalvaç'ta arıların başındaydım. Burada hanım vardı. Ben gediğimde yanmıştı. İçinde durulacak bir durum yoktu. Allah izin verirse içine gireceğiz. Ama eşyamız yok. Eşya bekliyoruz. Yardım olursa çok iyi olacak. Oturma grupları, elbise dolapları, yüklük ihtiyacımız var. Ben kendi sigortamı kendim yatırıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle ilaç da alıyorum. ve ilaçlar pahalı" dedi.

"Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun"

Evlerinin yanmasından sonra hem devletin, hem milletin yardıma koştuğunu belirten Günay Şahin, "Devletimizden de milletimizden da Allah razı olsun. Bizi mağdur duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptılar. Eşyalarımızı kurtarabilecek bir durum yoktu. Şu anda almaya da gücümüz yok. Şu anda eşya olarak iğneden ipliğe her şey lazım bize. Mobilya, yatak odası takımı, mutfakta biraz eksiklerimiz var. Mikser, düdüklü tencere ve tabaklarımız eksik. Elektrikli süpürge, halı kilimlerimiz yok. Şu anda anahtar teslim edilmedi ama teslim ettiklerinde ve eşyalarımız geldiğinde gireceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanını görünce, babamı görmüş gibi oluyorum"

54 yaşındaki Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasına çok benzediğini belirti. Şahin, "Aynı babama benziyor resmi. Babam ile Cumhurbaşkanımızın yüz hatları aynı. Cumhurbaşkanımızı gördüm mü babamı görmüş gibi oluyorum. Babam vefat etti ama onu görünce ölmemiş gibi yaşıyor gibi geliyor. Kendisini görmeyi çok isterim gelmiş olsa. İnşallah gelir. Gelmesini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA