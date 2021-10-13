Üye Girişi
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı - Son Dakika

Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı

13.10.2021 16:39

Şanlıurfa'da yeni evli İsmail Polat, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandı. Anında evinin önüne koşan Polat, içerisinde 110 bin TL değerinde altın ve para olan aracının havaya uçtuğunu gördü.

İsmail Polat, evlendikten sonra 110 bin TL değerindeki altın ve paralarını aracına bırakıp eve gitti. Sabah ise büyük bir patlama sesiyle uyandı. Hemen aşağı koşan Polat, aracının küle döndüğünü gördü. Hemen altınlara ve paraya baktı ancak onlar da kül olmuştu.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ

Birecik ilçesinde yaşandı. Pazartesi günü aile içerisinde gerçekleştirilen bir düğünle evlenerek dünya evine giren İsmail Polat, yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın ve parasını aracında bıraktı. Eve giden Polat, gece saat 03.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandı. Evden çıkan Polat, park halindeki aracının alevler içerisinde kaldığını gördü. Komşularının yardımıyla yangını söndürmeyi başaramayan İsmail Polat, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi.

"PATLAMA SESİYLE UYANDIM"

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının küle döndüğünü söyleyen İsmail Polat, "Saat 23.00'da misafirlikten geldim. Saat 03.00 - 04.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı çıktığımda aracımı alevler içerisinde gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Direkt itfaiyeye haber verdim. İtfaiye söndürdükten sonra memur arkadaşlar geldi. Kimse ile bir husumetim yok. Bu aracın bu hale gelme nedenini halen çözemedim. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarım vardı. Onlar da araçta bulunuyordu. Bir miktar param vardı. İki günlük evliyim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

"ZİYNET EŞYALARI YANDI"

Yapanların yakalanmasını isteyen İsmail Polat'ın kuzeni Yunus Altun," Gördüğünüz gibi kuzenim İsmail Polat'ın aracı bu haldedir. Kendisi 2 günlük evlidir. Daha yeni evli bir çift. Gece bir patlama sesi ile uyanıyor. Aracının yandığını görüyor ve itfaiye geliyor. Aracın içerisindeki ziynet eşyaları yandı. Yapanların yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı

İsmail Polat, Türk Lirası, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız 17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı         
17:28
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:50:39. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement