Son Dakika Haberleri: Yeni evli çifti kaza ayırdı
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Yeni evli çifti kaza ayırdı

2 saat önce

MUĞLA'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken, arkadan gelen otomobilin çarptığı, yeni evli Mustafa Kabaca (30) yaşamını yitirdi.

Yeni evli çifti kaza ayırdı, System.String[]

MUĞLA'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken, arkadan gelen otomobilin çarptığı, yeni evli Mustafa Kabaca (30) yaşamını yitirdi. Kazada Mustafa Kabaca'nın eşi Havva Kabaca (27) ile birlikte 5 kişi de yaralandı.

Pazar günü evlenen Havva ve Mustafa Kabaca çifti, balayı için Marmaris'e gitti. Çift, tatil sonrası dün memleketleri Seydikemer'e dönmek üzere Çıtlık durağında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada durağa Zekai Karakaş'ın kullandığı 48 BB 2053 plakalı minibüs geldi. Havva Kabaca, minibüse binerken, eşi Mustafa Kabaca ise valizleri koymak için minibüsün arkasına geçti. Aynı yönde giden Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, bu sırada Kabaca ile minibüse çarptı. Kazada Mustafa Kabaca yaşamını yitirirken, eşi Havva Kabaca ile otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek ve araçta bulunan Emine Yüksek, Egemen Yüksek ve Nadir Emre Yüksek yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
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