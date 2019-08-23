Son Dakika Haberleri: Yeni evli çifti kaza ayırdı (2)
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Yeni evli çifti kaza ayırdı (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİMuğla'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ölen yeni evli Mustafa Kabaca'nın (30) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Yeni evli çifti kaza ayırdı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ölen yeni evli Mustafa Kabaca'nın (30) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helalik alınmasının ardından Kabaca'nın cenazesi, Atlıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MUĞLA,


Adli Tıp Kurumu, Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:29 Kaynak: DHA
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