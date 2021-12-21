YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 ay önce evlenen Muharrem ve Aslı Acar çifti, evlerinde çıkan yangında 50 bin lira ile bir miktar altının kül olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Hasdümen mahallesinde, 6 aylık evli Muharrem (32) ve Aslı Acar (25) çiftinin müstakil evlerinde, pazar akşamı yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında çiftin evde bulunmaması olası faciayı önledi. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Muharrem Acar, yangında evde sakladığı 50 bin lira ile bir miktar altının yandığını söyledi. Pazar günü eşi ile mantar toplamaya gittiklerini anlatan Acar, "Komşularım telefonla arayıp evimin yandığını söyledi. Geldiğimde evimi tamamen yanmış buldum. Evimdeki eşyalarım, kışlık yiyeceğim ile düğünümden kalan ve alın terimle kazanıp biriktirdiğim 50 bin lira ve bir miktar altınım kül oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. 6 ay önce akrabalarımın desteğiyle evlenmiştim. Benim annem ve babam yok. Öksüz ve yetim büyüdüm. Eşim 5 aylık hamile. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" dedi.