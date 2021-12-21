Üye Girişi
YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI - Son Dakika

YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI

21.12.2021 11:58

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 ay önce evlenen Muharrem ve Aslı Acar çifti, evlerinde çıkan yangında 50 bin lira ile bir miktar altının kül olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 ay önce evlenen Muharrem ve Aslı Acar çifti, evlerinde çıkan yangında 50 bin lira ile bir miktar altının kül olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Hasdümen mahallesinde, 6 aylık evli Muharrem (32) ve Aslı Acar (25) çiftinin müstakil evlerinde, pazar akşamı yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında çiftin evde bulunmaması olası faciayı önledi. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Muharrem Acar, yangında evde sakladığı 50 bin lira ile bir miktar altının yandığını söyledi. Pazar günü eşi ile mantar toplamaya gittiklerini anlatan Acar, "Komşularım telefonla arayıp evimin yandığını söyledi. Geldiğimde evimi tamamen yanmış buldum. Evimdeki eşyalarım, kışlık yiyeceğim ile düğünümden kalan ve alın terimle kazanıp biriktirdiğim 50 bin lira ve bir miktar altınım kül oldu. Hiçbir şeyim kalmadı. 6 ay önce akrabalarımın desteğiyle evlenmiştim. Benim annem ve babam yok. Öksüz ve yetim büyüdüm. Eşim 5 aylık hamile. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI
YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI
YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI
YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI

Antalya, Yangın, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı oluyor? Hamit Altıntop'tan taraftara müjde Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı oluyor? Hamit Altıntop'tan taraftara müjde         
11:59
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
11:54
Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir         
11:49
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları         
11:35
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİYLE BİRLİKTE BİRİKTİRDİKLERİ PARALARI DA YANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement