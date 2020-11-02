Yeni evli gelinin gerdanlığını çekip kaçtı - Son Dakika

- Yeni evli gelinin gerdanlığını çekip kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaynanasıyla yolda yürüyen 3 günlük evli gelinin boynundaki gerdanlığı kapkaççı çekip kaçtı. Zanlının gerdanlığı aldıktan sonra kaçma anı ve kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Üç günlük evli olan Tansu Albay, kaynanasıyla birlikte ailesine el öpmeye giderken yüzü maskeli bir kişi arkadan yanaşarak boynundaki gerdanlığı çekip kaçtı. Neye uğradığını şaşıran yeni gelin, uzun bir müddet kapkaççının ardından koşmasına rağmen yakalamayı başaramadı.

Gerdanlığı aldıktan sonra kaçan yüzü maskeli hırsızın görüntüleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlının gerdanlığı aldıktan sonra çakma anı ve kovalanması yer alıyor.

"Peşinden koştum yetişemedim"

Maskeli bir kişinin aniden arkadan yanaşarak boynuna saldırdığını belirten Tansu Albay, "Akşam 19.30 sıralarında kaynanamla birlikte babamın evine el öpmeye gidiyordum, cadde üzerinde bulunan ara sokakta aniden bana arkadan yanaşan genç boynuma saldırdı. Boynumda bulunan gerdanlığı alarak kaçtı bende peşinden koştum ama yetişemedim, çevre esnafın yardımıyla polise haber verdik, hırsızın eşkalini yüzünde maske olduğu için tam görmedim gördüğüm kadarıyla polise anlattım, 3 günlük evliyiz, inşallah hırsız bulunur cezasını çeker böyle bir durumun başıma gelmesinden sonra olayın şokunu halen atlatamadım, altını bir hırsla çektiği için boynumda halen ağrı hissediyorum" dedi.

"İnsanlık namına yerini bilen varsa polise bildirsin"

Damadın ağabeyi Ferit Albay ise, "Kardeşim bundan birkaç gün önce evlenmişti, geleneklerimize göre gelin önce kaynanasının elini öper, sonra da annesinin. Gelinimiz annemle birlikte annesinin evine giderken, yolda bir genç bunların peşine düşüyor. Bu genç yaklaşık 20 tane çevrede ki güvenlik kameralarına yakalanıyor ama hiçbir şekilde tespit edilmiyor. Hırsız kendisini iyi saklamış. Annemle yengem mahalle arasına girdiği anda hırsız, gelinin boynundaki gerdanlığı alıp kaçıyor, biz bu hırsızın biran önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Zorluklarla evlendiler"

Kardeşinin zorluklar içinde çalışarak evlendiğini söyleyen Ferit Albay, "Kardeşim maddi ve manevi her şekilde mağdurdur, kendisi inşaatlarda boyacılık yaparak geçiniyor ve bu şekilde evlendi. Bu olaydan sonra kardeşim yıkıldı, ne yapacağını oda bilemiyor. 3 günlük gelinin altınlarının çalınması ister istemez zoruna gidiyor, ondan dolayı konuşamıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünü bir yıl ertelemişti, bir yıl sonra evlendiler ve başına bu olay geldi. Devletimizden ricamız bu hırsızın bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın tanıklarından Timirçin Arak da, "Biz içerideydik bir bağrışma, ses duyduk ve dışarı çıktık, baktık ki kapımızın önünde kadının biri baygınlık geçirmek üzere. Sandalye falan getirdik, yüzünü yıkadık hani bayılmasın diye, sonra tanıdıklarını çağırdı, polis geldi. Sonradan gelininin gerdanlığını çalındığını öğrendik" diye konuştu.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokaktan itibaren kapkaççının yaya olarak kaçtığı bölgelerde çevrede bulunan iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkalini belirlemeye çalışıyor.

Yaklaşık 20 bin lira değerinde olduğu öğrenilen gerdanlığı çalan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(MB-SD-HA-Y)