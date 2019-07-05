Son Dakika Haberleri: Yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı
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Yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı

1 saat önce

Bayburt Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, System.String[]
Bayburt Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Ayrıca, Bayburt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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