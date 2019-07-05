Yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı
1 saat önce
Bayburt Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Bayburt Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:43 Kaynak: AA
ile Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesine bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Ayrıca, Bayburt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
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