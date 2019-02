Yeni: "Feraset Sahibi Bu Aziz Milletimiz, Hizmetlerin En İyisine Layık"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti 'den Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni , "Milletimizin refahı ve mutluluğu için yola çıktık. Seyhan'ı dünya standartlarında bir ilçe haline getirmek amacıyla çok değerli projeler hazırladık" dedi.Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında Seyhan'ın Büyükdikili Gökçeler , Gürselpaşa, Şakirpaşa, Uçak, Denizli , İsmetpaşa ve 2000 Evler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.Gittiği mahallelerde, Seyhan'ın 96 mahallesini ve her sokağını yorulmadan dolaşarak gönülleri kazanacaklarını söyleyen Fikret Yeni, "Al bayrağımıza ve aziz vatanımıza aşkla bağlı olanlar için yorulmak asla söz konusu olamaz" diye konuştu.Fikret Yeni, göreve seçilmeleri halinde, altyapı, yol ve kaldırım gibi temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, halkın, ailesiyle huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar, gençlerin spor yapabilecekleri tesisler, çocuklar için parklar inşa ederek, yeşili daha fazla bir Seyhan özlemini sonlandıracaklarını ifade etti.İstihdamı artırmaya yönelik yatırımlara katkı sağlayacak planlamalarının bulunduğuna dikkati çeken Fikret Yeni, "Milletimizin refahı ve mutluluğu için yola çıktık. Çalışma arkadaşlarımızla, Seyhan'ı dünya standartlarında bir ilçe haline getirmek amacıyla çok değerli projeler hazırladık" şeklinde konuştu.Seyhan'ın her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet sözüFikret Yeni, Seyhan'da yaşayan herkesle birlikte Seyhan'ı yönetme kararlılığında oldukları mesajı vererek, şunları söyledi:"Bu cennet vatanın bekası, bu güzel şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için dertlenen vatandaşlarımız, bizim yol arkadaşlarımız olacak. Hep beraber Seyhan'ı sorunlarından arındırıp, bir baştan bir başa güzelliklerle donatacağız. Feraset sahibi bu aziz milletimiz, hizmetlerin en iyisine layık. Bizim işimiz gücümüz Adana ve Seyhan. Adana ve Seyhan'ın dertleriyle dertlenmiyor, sorunların çözümü için kafa yormuyorsanız, hizmet edemezsiniz."Fikret Yeni, Adana ve Seyhan için tüm hemşehrilerinin iftiharla bahsedeceği projeleri yaşama geçireceklerini dile getirerek, "En büyük amaçlarımızdan biri de, her mahalleye kaliteli ve eşit hizmet vermek. Bu yola, memleket sevdasıyla çıktık. Yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan memleketimize herhangi bir ayrım yapmaksızın hizmet edeceğiz. Bu güzel kentimizin insanlarına hizmet etmek, boynumuzun borcudur" dedi. - ADANA