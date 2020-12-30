Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül - Son Dakika

Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül

30.12.2020 12:17
Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül, System.String[]

Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.

Yeni Fiat 500, Fransa'da düzenlenen "2020 Otomobil Ödülleri"nde çevreciliği ile "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" ödülünü kazanırken, Birleşik Krallık'ta DrivingElectric web sitesi tarafından verilen "Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil" ödüllerinin sahibi oldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, yeni 500'ün, "Green Car-Yılın Yeşil Aracı" unvanını aldığı Fransa-2020 Otomobil Ödülleri'nin jürisinde, sektörün uzman isimlerin yanı sıra otomobilseverler ve onur konuğu olarak oyuncu Arnaud Ducret de yer aldı. Fiat 500, yeni ve tamamen elektrikli model şık ve ikonik tasarımı, teknolojisi, 320 kilometreye varan menzili ile jüriden övgü aldı.

Yeni 500'ün ödül koleksiyonunda 2020 Red Dot Ödülleri'nden "Tasarım Konsepti" ve Almanya'nın prestijli dergisi "Auto Motor und Sport" tarafından verilen "En İyi Tasarım" ödülleri de yer alıyor. Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) tamamen elektrikli ilk otomobili olan 500, Avrupa'da aldığı ödül sayısını 4'e çıkardı.

Elektrikli yeni Fiat 500'ün özellikleri

Verilen bilgiye göre, elektrikli Fiat 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km'ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresini optimize etmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği devreye giriyor. Kullanıcıların günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 kilometrelik menzil ise 5 dakikalık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 şarj edilebilirken, bu özellikler aracın sağ arka kısmının bulunan Combo 2 soketi sayesinde hem AC hem de DC hızlı şarj seçenekleriyle gerçekleşiyor.

Ayrıca, yeni Fiat 500'de FCA için özel olarak geliştirilen ev tipi şarj sistemi Easy Wallbox da yer alıyor. Bluetooth ile kolayca yönetilebilen basit ve erişilebilir bir "tak ve şarj et" niteliğindeki bu çözüm, yeni Fiat 500'ü 3 kW'a kadar güçle şarj etme imkanı sağlıyor. Yine sistemde 7,4 kW'a kadar güç yükseltme desteği, evde 6 saatin biraz üzerinde tam şarj imkanı ve ayrıca halka açık şarj noktalarından yararlanmak üzere bir Mode 3 kablo da bulunuyor. Yeni 500'ün elektrikli motoru 0 km/s'den 100 km/s'ye 9,0 saniyede çıkarken 0 km/s'den 50 km/s'ye 3,1 saniyede ulaşıyor.

Akıllı teknolojiler ve ikonik tasarım

Fiat 500, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunarak şehir içi ulaşımda avantajlar sağlıyor. Yola Bakan Kamera Teknolojisi hem boyuna hem de yanal olarak aracın tüm alanlarını izlerken, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (iACC); otomobil, bisiklet veya yayaları algılayarak frenleme yapıyor veya aracı hızlandırıyor. Şerit Ortalama Sistemi, işaretler doğru tanımlandığında aracı şeridin ortasında tutuyor. Akıllı Hız Asistanı, hız sınırı levhalarını tanımlayıp uygulanmasını önerirken, ultrasonik sensörleri kullanan Şehir içi Kör Nokta Uyarı Sistemi, aracın kör noktasında bir başka araç algılaması halinde aynada beliren sarı ışık ile sürücüyü uyarıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise sürücüyü mola vermesi gerektiğinde devreye giriyor. 360 derece sensörler de aracın dört bir yanını kuş bakışı olarak gözlemleyerek manevralarda risk oluşturabilecek bir engel olması halinde sürücüyü uyarıyor.

Ayrıca, geleceğin teknolojisini ikonik tasarım ile buluşturan yeni Fiat 500'de, kullanıcıları daha güçlü ve olgun bir görünüm karşılıyor.

Fiat logosu yerine ön çıtada konumlandırılan ve kenarları açık mavi ile vurgulanan 500 logosu, elektrikli bir otomobil olduğunu geçmişle bağını koparmadan yansıtıyor. Aracın iç mekanındaki kokpit tasarımı ise ilk nesil Fiat 500'e gönderme yapıyor. İnce ve geniş tutulan yatay ön konsol, genişlik algısını artırırken, normalde vites kolunun bulunduğu orta konsolda ise modüler saklama alanları yer alıyor.

Daha fazla omuz ve diz mesafesi sunan iç mekanın tamamen düz zemininde lityum-iyon bataryalar gizleniyor ve bagaj alanına da katkı sağlıyor. Elektrikli ile birlikte Hybrid Fiat 500'ün bazı donanım seviyelerinde, denizden geri kazanılmış plastikten türetilen iplik kullanılan koltuklar bulunurken, diğer versiyonlarda ise ekolojik deri kullanılıyor. Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi, çeşitli kısa yollar, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve Android Auto desteği gibi özellikler ise yolculukları keyifli hale getiriyor. Gelişmiş akıllı telefon desteği sunan sistem, 10,25 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla destekleniyor.

Birleşik Krallık, Otomobil, Fransa, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı Esnafa yapılacak kira desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Fiat 500'e Fransa ve Birleşik Krallık'tan ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei