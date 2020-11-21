Yeni Fiat 500'e Red Dot Tasarım Ödülü - Son Dakika

Yeni Fiat 500'e Red Dot Tasarım Ödülü

21.11.2020 11:07
Yeni Fiat 500'e Red Dot Tasarım Ödülü, System.String[]

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500, 2020 Red Dot Ödülleri'nin "Tasarım Konsepti" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500, 2020 Red Dot Ödülleri'nin "Tasarım Konsepti" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) tamamen elektrikli ilk modeli olan yeni Fiat 500, dünyanın en büyük endüstriyel tasarım ödüllerinden Red Dot'ta ödül kazandı.

Fiat'ın yeni elektrikli şehir otomobili 500, 2020 Red Dot Ödülleri'nde "Tasarım Konsepti" kategorisinde ödül sahibi oldu.

Tasarım dünyasında özel bir yere sahip olan ödül, dünyanın önde gelen 21 profesyonel tasarımcısı ve akademisyeninden oluşan uluslararası jüri tarafından verildi. Aynı ödülü 2019 yılında Fiat Centoventi konsepti almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Global Başkanı Olivier François ise şunları kaydetti:

"Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmak bizleri gururlandırdı. Fiat 500, her zaman çağa ayak uyduran bir otomobil oldu. Toplumun gereksinimleri değiştiğinde, o da değişti. İnsanların yeni ulaşım gereksinimlerine cevap vermesi beklenen 500'ün üçüncü nesli için de durum böyle. Yeni 500 projesi en başından itibaren tüm Fiat'a pozitif etki ederek enerji ve yaratıcılığı beraberinde getirdi. 63 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 500 her zaman olduğu gibi çağın gereklerini karşılamaya devam ediyor. İtalya'da tasarlanan ve üretilen, İtalyan yaratıcılığını gözler önüne seren Fiat 500, tamamen yeni, tamamen elektrikli bir otomobil. İleri teknolojik donanımlar ve gelişmiş bağlanabilirlik çözümleriyle birlikte yeni Fiat 500 Dolce Vita (tatlı hayat) tarzıyla da sıfır emisyonlu ulaşımın ikonik modeli olacak."

FCA (EMEA) Tasarım Başkanı Klaus Busse ise "Yeni Fiat 500 ile tasarımıyla İtalyan tarzını gözler önüne seren, iç mekanıyla duyguları harekete geçiren, özetle ruhu olan bir elektrikli otomobil yaratmayı amaçladık. Red Dot Tasarım Ödülü'nü almak, yeni 500 projesinde çalışan tüm ekip için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Fiat 500 hakkında

İlk kez pazara sunulduğu 1960'lı yıllardan bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü olan Fiat 500, üretildiği her dönem boyunca değişimin sembolü oldu ve ardında bıraktığı 63 yılda ikon haline geldi. 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesli ile Fiat 500, dünyayı saran İtalyan modası ve stilinin ikonik bir örneği oldu. Şimdi, ulaşımın daha sürdürülebilir, bağlantılı ve otonom olmasının beklendiği bir çağda, üçüncü nesli ile yine değişimin öncüsü konumunda.

Otomobil, Chrysler, İtalyan, Fiat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Fiat 500'e Red Dot Tasarım Ödülü - Son Dakika


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