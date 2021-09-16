Yeni FIFA Online 4 oyun modu Volta Live tanıtıldı - Son Dakika
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Yeni FIFA Online 4 oyun modu Volta Live tanıtıldı

17.09.2021 00:12

EA Sports imzasıyla 101XP tarafından Türkiye sunucuları açılan EA Sports FIFA Online 4'ün yeni oyun modu aktif oldu.

EA Sports imzasıyla 101XP tarafından Türkiye sunucuları açılan EA Sports FIFA Online 4'ün yeni oyun modu aktif oldu. Volta Live adını taşıyan oyun modu futbol dünyasının yıldızlarını bireysel olarak oynama imkanı sunuyor. Arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla oynayabileceğiniz Volta Live modu, gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatıyor.

4v4 formatında gerçek oyuncularla online olarak oynanabilen Volta Live modu, 11v11 modunda gerçek oyuncularla takım veya rakip olma imkanı sunuyor. Seçilen takımdan bir futbolcuyu tercih ederek oynayabildiğiniz Volta Live modu Resmi Maç, Gerçek Oyuncularla Dostluk Maçı, Arkadaşlarla Özel Maç ve Yapay Zekaya Karşı İdman modlarında oynanabiliyor.

FIFA Online 4 Volta Live Moduunu Seslendirmesi Murat Kosova ve Nebil Evren'den

29 Eylül'den itibaren oynanabilecek olan Dereceli Mod'da oyuncular benzer yetenek seviyesindeki diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilecek. Oyuncular yeni oyun modu Volta Live'da üst sıralara tırmanmak ve Türkiye sıralamasında liderliğe çıkmak için mücadele edebilecekler.

Tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak yayınlanan EA Sports FIFA Online 4'ün seslendirmelerini gerçekleştiren Murat Kosova ve Nebil Evren yeni oyun modunda da anlatımlarıyla oyunculara eşlik ediyor.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Yeni FIFA Online 4 oyun modu Volta Live tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni FIFA Online 4 oyun modu Volta Live tanıtıldı - Son Dakika
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