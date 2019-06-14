“Yeni fikirler için Girişim Sermaye Fonu’na ihtiyacımız var”
2 saat önce
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bölgemizin şu anda 'Girişimci Sermaye Fonu'na ihtiyacı var. Fon ile startup ve yeni fikirlere yatırımların önü açılacak ve Bursa'da girişimcilik ekosistemi kendiliğinden gelişecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, "Bölgemizin şu anda 'Girişimci Sermaye Fonu'na ihtiyacı var. Fon ile startup ve yeni fikirlere yatırımların önü açılacak ve Bursa
'da girişimcilik ekosistemi kendiliğinden gelişecektir" dedi.
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