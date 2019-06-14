Son Dakika Haberleri: “Yeni fikirler için Girişim Sermaye Fonu’na ihtiyacımız var”
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“Yeni fikirler için Girişim Sermaye Fonu’na ihtiyacımız var”

2 saat önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bölgemizin şu anda 'Girişimci Sermaye Fonu'na ihtiyacı var. Fon ile startup ve yeni fikirlere yatırımların önü açılacak ve Bursa'da girişimcilik ekosistemi kendiliğinden gelişecektir" dedi.

“Yeni fikirler için Girişim Sermaye Fonu’na ihtiyacımız var”, System.String[]
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bölgemizin şu anda 'Girişimci Sermaye Fonu'na ihtiyacı var. Fon ile startup ve yeni fikirlere yatırımların önü açılacak ve Bursa'da girişimcilik ekosistemi kendiliğinden gelişecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:48 
İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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