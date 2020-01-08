Yeni fikirler Osmangazi'de yeşerecek - Son Dakika
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Yeni fikirler Osmangazi'de yeşerecek

7 saat önce

Gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Osmangazi Belediyesi, 'Girişim 2020' projesi ile istihdama katkı sağlayacak.

Yeni fikirler Osmangazi'de yeşerecek, System.String[]

Gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Osmangazi Belediyesi, 'Girişim 2020' projesi ile istihdama katkı sağlayacak.


Osmangazi Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip girişimcilerin keşfedilip desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde hayata geçirilen Girişim 2020 projesinin ilk tanıtımı, Ördekli Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından gerçekleştirilen seminerde uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modülleri, akademik ve sektörel mentorluklar, firma kurmak için mentorluk desteği, iş fikrini yatırımcıya sunma imkanı, firmasını kuranlar için aylık takip mentorlukları anlatıldı.


İnovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi hedefleyen Girişim 2020 programının 1 yıl süreceğini belirten Nadir Yıldırım, "Program dahilinde düzenlediğimiz tanıtım seminerlerimiz 16 Ocak'ta Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde, 4 Şubat'ta ise Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 14 Şubat'a kadar www.bursatto.com adresinden online başvuruları alacağız. Mart başında programı başlatarak girişimcilik, finans yönetimi, pazarlama, marka, patent, lisans sözleşmeleri gibi konuları katılımcılarımıza anlatacağız. Eğitimleri mentorluk ile birleştirerek iş kurmak isteyen arkadaşlarımıza destek sağlayacağız" dedi.


Program sonunda yatırımcı günü düzenleyeceklerini söyleyen Yıldırım, "Vizyon sahibi, farklı projeleri ve hedefleri olan kişiler çok fazla. İş dünyasında olmadıkları için düşünceleri ve projeleri körelmiş olabiliyor. Katılımcılarımız eğitimler neticesinde yatırımcılarla buluşarak, kendi işini kurabilecek ve düşüncelerini üretime dönüştürerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilecekler.. Bu hedefin Osmangazi Belediyesi ile ortak bir gaye olduğunu gördük. Girişim 2020 projesinin, özellikle yeni nesil girişimcilere büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Böylesine önemli bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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