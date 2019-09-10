Son Dakika Haberleri: Yeni filme yeni imaj
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Yeni filme yeni imaj

1 saat önce

Çocukluğunda kibrit çöpleriyle oynadığı "Kiki" isimli oyunu senaryolaştıran ve bir korku filmi ortaya çıkaran Mustafa Miraç Kaya, filmin yapımcılığını, yönetmenliğini ve önemli bir karakterinin oyunculuğunu üstlendi.

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Filmi için imaj değişikliğine giden Mustafa Miraç Kaya, sadece kendisinin değil her oyuncunun oynadığı karaktere göre bir imaj danışmanı olduğunu ifade etti. Korku filmleri içinde ayrı bir yere konulacağını iddia ettiği "KİKİ" gişesinden de bir rekor izlenme bekleyen Mustafa Miraç Kaya, yatırımlarını da bu yönde yaptığını vurguladı.

Korku filmlerinin senaryo yazımında birçok yapımla derin imzalar atan Mustafa Miraç Kaya "KİKİ belli bir yaştaki herkesin kibrit çöpüyle oynadığı bir oyun, KİKİ geldiysen haber ver sözü halen kulaklarımızdadır. Aslında farkında olmadan bir ruh çağırma seansı içine giriyorduk, bende kibrit cininin hikâyesini yazdım. Bazen duygulanıp göz yaşartacak, bazen çok korkutacak farklı duygulara sürükleyecek sinemada gösterime girdiğinde rekortmen bir hikâye olacak bir çalışma geliyor" dedi. Filmde bir bütünlüğü yakalayabilmek adına yapımcılığını, yönetmenliğini de üstlendiğini sözlerine ekleyen Mustafa Miraç Kaya, detaylara önem verdiğini ve başaranında detaylarda gizli olduğunu vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:51 Kaynak: Bültenler
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