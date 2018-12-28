Yeni Ford Focus, 2018'İ Avrupa'dan Aldığı 12 Ödülle Kapattı

Türkiye'de geçen ay satışa sunulan Yeni Ford Focus, Avrupa pazarlarındaki ilk 6 ayında aralarında "Yılın Otomobili" ödülleri de bulunan 12 ödüle layık görüldü.

Sıfırdan tasarlanarak bugüne kadarki en iddialı Focus modeli olarak pazara sunulan yeni Ford Focus pazardaki başarısını 6 ay gibi kısa bir sürede layık görüldüğü 12 itibarlı ödülle kanıtladı. Bu ödüller kapsamında iki kez "Yılın Otomobili" unvanına da layık görülen Ford Focus, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kurumlar tarafından verilen saygın ödüllerde birincilikler kazandı.

"Yılın Otomobili" unvanını iki kez aldı

Teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri, Ford'un "İnsan odaklı" tasarım felsefesi ile birleştiren yeni Ford Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini merkeze alan bir felsefe ile tasarlandı. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan yeni Ford Focus'un sunduğu sürüş ve yolcu deneyimi, Hırvatistan ve Finlandiya'da "Yılın Otomobili 2019" ödüllerini aldı.

Sofistike EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlarının optimize edilmiş yakıt verimliliği,akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği gibi özellikleri ile İspanya'da Girişimciler Yılın Otomobili ödülü, Çek Cumhuriyeti Filo Ödülleri 2018'de Fayda Kategorisi birinciliği ve İngiltere'de BusinessCar Ödüllerinde En İyi Alt-Orta Segment Otomobil ödülü aldı.

Almanya'da Auto Zeitung 2018 Otomobil Ödüllerinde "Kompakt Sınıf" birincilliğinin yanı sıra 2018 İskoç Yılın Otomobili Ödüllerinde "En İyi Aile Otomobili" kategorisinde birincilik kazanan yeni Ford Focus, ayrıca 2019 Mart ayında açıklanacak Avrupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen yedi finalist arasında yer alıyor.