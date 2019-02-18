Son Dakika Haberleri: Yeni Ford Focus İnceleme - Ford'un En Teknolojik Otomobili

Yeni Ford Focus İnceleme - Ford'un En Teknolojik Otomobili

1 saat önce

Türkiye'nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford Focus'un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.

Türkiye'nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford Focus'un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:41 Kaynak: Youtube

Türkiye, Ford, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu

TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Ford Focus İnceleme - Ford'un En Teknolojik Otomobili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]