Yeni Ford Focus İnceleme - Ford'un En Teknolojik Otomobili
1 saat önce
Türkiye'nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford Focus'un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.
Türkiye
'nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford
Focus'un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:41 Kaynak: Youtube
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