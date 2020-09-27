Yeni formalarda Türk tasarımcı Gökçe Güreşçi imzası - Son Dakika

Yeni formalarda Türk tasarımcı Gökçe Güreşçi imzası

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlayacak.

Yeni formalarda Türk tasarımcı Gökçe Güreşçi imzası, System.String[]

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlayacak.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'daki formalara imzasını atmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın önde gelen spor firmalarıyla bir süredir görüşme halinde olan Güreşçi, kadın voleybol takımlarının formalarının tasarımı için hazırlanıyordu. Güreşçi şimdi de kadın basketbol takımları için de forma dizayn edecek. Avrupa voleybolunda söz sahibi ülkelerden olan Sırbistan ve Polonya'daki ekiplerin forma tasarımları için çalışmalara başlayan başarılı tasarımcı, önemli ekiplerin tasarımlarını yaparak Türkiye imzası atacak. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni formalarda Türk tasarımcı Gökçe Güreşçi imzası - Son Dakika Spor

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