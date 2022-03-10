Yeni Forspoken oynanış görüntüleri göz büyülüyor - Son Dakika
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Yeni Forspoken oynanış görüntüleri göz büyülüyor

Yeni Forspoken oynanış görüntüleri göz büyülüyor

10.03.2022 08:12

PlayStation State of Play sunumunda yeni Forspoken oynanış görüntüleri gözler önüne serildi.

PlayStation State of Play sunumunda yeni Forspoken oynanış görüntüleri gözler önüne serildi. Adeta görsel şölen sunan oyunun çıkış tarihi geçtiğimiz gün ertelenmişti.

10 Mart gecesi başlayan State of Play sunumuna birçok yeni oyun duyuruldu. Yeni yapımların yanı sıra heyecanla beklenen oyunlara dair oynanış görüntüleri de yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihinde erteleme alan Forspoken dövüş ve açık dünya odaklı videosuyla tekrar boy gösterdi.

Yayımlanan videoda kendini beklenmedik bir anda Athia'da bulan Frey'in ilk mücadelesini görebilirsiniz. Alevli bir ejderhaya karşı savaşan ana karakterimizin büyü temelli saldırıları ise adeta görsel bir şölen sunuyor.

Oyuncular merakla beklenen yapımda New York'ta yaşayan genç bir kadına hayat verecek. Kendini bir anda fantastik bir diyarda bulunan Frey ise Athia adındaki bu dünyada birbirinden ilginç yeteneklere sahip olduğunu keşfedecek.

Yeni Forspoken oynanış görüntüleri göz büyülüyor

Forspoken çıkış tarihi ise 11 Ekim 2022 olarak belirlendi. Oyun 2022'nin son çeyreğinde PlayStation 5 ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak. Açık dünya aksiyon türündeki oyunun Steam üzerinde ön siparişe açıldığını belirtelim. Forspoken PC sistem gereksinimleri ise henüz duyurulmadı.

Oyunun ön sipariş fiyatı 699,00 TL olarak belirlendi. Cep yakan oyunun geliştirici koltuğunda Luminous Productions oturuyor. PlayStation 5'in müthiş potansiyelinden yararlanması beklenen yapımın yayıncılığını Square Enix üstleniyor.

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forspoken oynanış görüntülerinde ana karakterin bir ejderhaya karşı mücadele verdiği görülüyor. Oyunun devasa açık dünyasındaki ilginç yaratıklar da dikkatimizi yakaladı. Dünyalar Çarpışıyor adlı iki dakikalık video uzunluğundaki videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu
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