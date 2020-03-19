(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı - Son Dakika

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı

6 saat önce

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

(Yeni fotoğraflarla) İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı, System.String[]

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.


Türkmenistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:05 Kaynak: DHA

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