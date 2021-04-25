Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak - Son Dakika

Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak

25.04.2021 17:46
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak, System.String[]

Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Fuar Merkezi inşaatında son aşamaya geldi.

Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Fuar Merkezi inşaatında son aşamaya geldi. Yeni Fuar Merkezi çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezin Haziran ayının sonunda açılacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte gerçekleştirilen Yeni Fuar Merkezi inşaat alanında çevre düzeni çalışmalarına geçildi. İçerisinde fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, idari bina, kafeterya ve sosyal donatıların olduğu alanda inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri ve müellif firma yetkilileri de eşlik etti.

"Fuar merkezi haziran ayında tamamlanacak"

Çalışmalarda son aşamaya gelinen Yeni Fuar Merkezi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Şehrimizin bir fuar merkezi yoktu. Büyükşehir Belediye binamızın yanında her türlü organizasyonlar yapılıyordu. O bölge ciddi bir trafik sıkışıklığına ve alanın kötü kullanımına neden oluyordu. Mişmiş Park alanında bulunan yerin daha kullanışlı bir hale getirilmesi ve insanların ihtiyacını, bölgenin ihtiyacını karşılaması için bir fuar merkezi yapılması için başkanımızın talimatlarıyla fuar merkezimizin bütün projelerini hazırladık. Alanın yol planlarını, iç dizaynını yaptık. İçerisinde konferans salonu, fuaye alanı gibi birimlerin bulunduğu inşaatın çalışmalarına başlamıştık. İnşaatımızda artık son aşamaya geldik ve çevre imalatları yapılıyor. Yeni Fuar Merkezimizi Haziran ayının sonunda bitirmiş olacağız" dedi.

"Fuarların çadırlarda yapılması Malatya'ya yakışmıyordu"

Medeniyetlerin, uygarlıkların, kültürlerin merkezi ve Anadolu'yu Anayurt yapan bir merkeze yakışır ve yaraşır fuar merkezi yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Büyükşehir Malatya'ya yakışan bir fuar merkezi gerekiyordu. Fuarların çadırlarda, kuytu köşelerde veya dar alanda yapılması Malatya'ya yakışmıyordu. Mişmiş park diye tabir edilen yerde mevcut fuar alanının yeterli olmadığı, kifayet etmediği ve onun için alanın gerçek anlamda modern bir fuar merkezine kavuşması ve fiziki bir yapıya kavuşması adına göreve geldiğimizde verdiğimiz talimatla yapılan plan çerçevesinde paydaşımız olan Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Fuar Merkezini inşa ettik. Şuanda inşaat alanında çalışmalar son aşamaya geldi. İnşallah Haziran ayı sonunda inşaatımız biter ve Malatya ile birlikte bölgeye hitap edecek fuar merkezi hüviyetine kavuşur.

Fuar Merkezimizde giriş alanı, fuaye alanı, konferans salonları, toplantı salonları, sosyal donatı alanları ve sosyal ihtiyaçların giderileceği fiziki yapıların yapılması sağlandı. Ayrıca fuar alanına gelen sektör temsilcilerinin gerektiğinde toplantılarını yapacağı ofislerin ve odaların olması, konferans salonlarının olması hakikaten modern anlamda bir fuar merkezinde nelerin olması gerekirse Malatya'mızda yapılan Fuar Merkezimizde de arkadaşlarımız içeriğini dolu dolu yansıtmışlar. Fuar Merkezi girişinde de gerçek anlamda Malatya'nın tarihi misyonunu yansıtacak gerekli rölyef ve seramik çalışmalarıyla ilgili işlemler devam ediyor.

Açık sergi alanı ve hemen karşı tarafında bulunan amfi tiyatro şeklinde sekileme basamakları ve hemen alanın yanında 5 bin kişilik spor salonu, jimnastik salonu ve gençlik karşılama merkezinin yapılmasıyla birlikte alanın Malatya'nın güzide ve mümtaz bir yer olması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle hemen fuar alanının bitişiğinde bulunan kafeteryanın da gölet manzaralı olması ve kafeteryaya gelecek misafirlerimizin rahatlıkla kahvelerini içerek dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri, streslerini atabilecekleri mekanların olması önemli. Diğer taraftan ihtiyaçların karşılanacak mescitlerin olması, sosyal donatı alanların olmasıyla Malatya'ya yakışır bir fuar merkezi oldu. Fuar merkezinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Haziran ayının sonunda çevre yollarıyla birlikte açılışını da gerçekleştiririz. Çalışmaların Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak
Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Haziran, Malatya, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi Elektrik direğinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, Akhisar, sahte futbolcu transfer ettikleri iddialarına, "Yalan! Oyuncu siyahi diye 'Saatçi' diyen ırkçılara karşı bir olmalıyız" yanıtını verdi         
17:14
VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı         
16:44
Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın         
16:35
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
"İsterse emniyet gelsin" diyerek ateş açan genç, kıskıvrak yakalandı         
14:34
İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar         
13:43
Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı         
13:17
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 17:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni fuar merkezi Haziran'da tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei