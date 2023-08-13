Galata Köprüsü 40 gün sürecek onarım çalışmaları için kapatıldı - Son Dakika
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Galata Köprüsü 40 gün sürecek onarım çalışmaları için kapatıldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 08:54

Beyoğlu ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yaklaşık 40 gün sürecek bakım çalışmalarının ilk etabı için trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yaklaşık 40 gün sürecek bakım çalışmalarının ilk etabı için trafiğe kapatıldı. Olası İstanbul depremine hazır hale getirilmesi hedeflenen köprünün girişine beton bariyerler yerleştirilirken, iş makineleri de köprüdeki yerini aldı.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

KARAKÖY-EMİNÖNÜ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım ve onarım çalışmalarının 20 gün sürecek ilk etabı için saat 01.00 itibarıyla hazırlıklar başladı. Çalışmalar kapsamında birinci etapta Karaköy- Eminönü istikameti trafiğe kapatıldı. Görevliler, beton bariyerlerle köprüyü kapatırken, iş makineleri de köprüde yerini aldı. Birinci etap çalışmalar kapsamında trafik akışı, Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Tersane Caddesi'nden Atatürk Köprüsü'ne yönlendirilecek ve Eminönü'ne ulaşımları sağlanacak.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK

Çalışmanın ikinci etabında ise Eminönü-Karaköy istikametinin trafiğe kapatılacağı ve trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağı duyuruldu. Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilerek.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

TRAMVAY SEFERLERİ ETKİLENMEYECEK

Unkapanı kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Çalışmalar sırasında tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği bildirilirken, otobüs seferleri ise belirtilen güzergahlardan yapılacak.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

DEPREME HAZIR HALE GETİRİLECEK

Galata Köprüsü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" ile olası İstanbul depremine hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
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İBB, Galata Köprüsü'nde derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasına başlıyor İBB, Galata Köprüsü'nde derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasına başlıyor

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Son Dakika Güncel Galata Köprüsü 40 gün sürecek onarım çalışmaları için kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Köprüsü 40 gün sürecek onarım çalışmaları için kapatıldı - Son Dakika
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