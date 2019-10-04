Yeni Galaxy A30s, A20s ve A10s Şimdi Türkiye'de

Yeni Galaxy A30s Şimdi Türkiye'de: Oynayın, Çekin, Paylaşın!

Bir üst seviyeye yükseltilen Galaxy ailesinin yeni üyesi Galaxy A30s, şimdi daha da güçlü bir şekilde Türkiye'de A30s beraberinde A20 ve A10'un yeni versiyonları olan A10s ve A20s de satışa sunuluyor.



Samsung Electronics, geliştirilmiş inovasyonlarıyla daha da modern görünümlü Galaxy A30s'i piyasaya sundu. Yaşadığı deneyimi paylaşmak isteyenlere Galaxy A30s, yeni neslin ihtiyaç duyduğu performansı beraberinde getiriyor. Çok işlevli kamerası, Sonsuz-V Ekranı ve uzun süren pil gücü ile bu yeni akıllı telefon, kullanıcıların önem verdiği özelliklerin bir üst seviyeye yükseltilmiş versiyonlarını içeriyor.



Yeni Galaxy A30s ışık kırılması efekti içeren arka yüzeyi ve kendine has tasarım çizgisi ile yepyeni bir dış görünüme sahip. Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Yeşil olmak üzere yeni renklerle tüketicilerin beğenisine sunulan Galaxy A30s son derece şık görünümlü.



Hızlı şarj özellikli 4,000 mAh pili ve yapay zeka tabanlı Game Booster'ı ile Galaxy A30s keyifli oyun deneyimi sunuyor.



Galaxy A30s, geliştirilmiş 25MP ana kamera, 8MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve yeni 5MP Derinlik Kamerası olmak üzere üç arka kameraya sahip. 5MP Derinlik Kamerası üzerindeki Canlı Odak özelliği sayesinde; Galaxy A30s telefonunuz ile neredeyse profesyonel kalitede bulanık arka plan efekti sağlayabilecek; hızlı dinamik portreler yaratabilecek ve içinde bulunduğunuz anın duygusunu yansıtabileceksiniz. Akıllı Hata Tespit Etme ve Görsel Zeka da dahil olmak üzere sahip olduğu akıllı kamera araçları sayesinde; Yeni Galaxy A30s ile mükemmel fotoğraf çekimi çok kolay ve kullanım olarak da çok rahat.



Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu kullanıcıların içeriklerini, tasarımdan taviz vermeksizin kolay ve kullanışlı bir şekilde güvence altına almalarına olanak tanıyor.



Yeni Galaxy A30s'inizle Galaxy ekosistemi ile kesintisiz bağlantıda kalabilecek ve Samsung Health, Knox ve diğer Samsung servislerinden yararlanabileceksiniz.



Galaxy A30s, 1 Ekim tarihi itibariyle KDV dahil 2599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Samsung, Galaxy A serisinin diğer yeni modellerini de Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yenilenen özellikleriyle Galaxy A10s kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle KDV dahil 1599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcılara sunuldu. Galaxy A20s ise Ekim ayı içinde Türkiye'de satışa sunulacak.



Yeni Galaxy A30s Teknik Özellikler



Teknik Özellikleri

Galaxy A30s



Ekran

Boyut/ Çözünürlük

6.4-inç HD+ (720×1560)



Super AMOLED



Sonsuz Ekran

Sonsuz-V Ekran



Kamera

Arka

25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş Açı)



Ön

16MP (F2.0)



İşlemci

1.8GHz + 1.6Hz



Bellek

RAM

4GB



Dahili Depolama

64GB



Micro SD

512GB'a kadar



Pil

Kapasite (Tipik)

4,000 mAh



Şarj

15W Hızlı Şarj



Boyut

158.5 x 74.7 x 7.8mm



Ağırlık

166g



Renk

Prizma Siyah, Prizma Beyaz, Prizma Yeşil



Diğer

Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu



Type C