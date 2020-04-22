Yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de satışa sunuluyor

Samsung, hem iş hem de eğlence için tasarlanan yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite'ın 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de satılacağını duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite, not almak ve üretmek için yenilenen tasarımla sunuluyor.

Türkiye'de 1 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak olan tablet, geniş ekran, ince ve kompakt gövde ve kutu içerisindeki yeniden tasarlanmış S Pen ile sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Ürün Planlama Başkanı Woncheol Chai, iş hayatının daha fazla esneklik kazanması ve özel hayatla harmanlanması nedeniyle modern hayatın ne kadar yoğun olabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Chai, tüketicilerin, günlük hayat tarzlarına sorunsuz olarak entegre olabilen çok yönlü cihazlara ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Galaxy Tab S6 Lite ve yeni S Pen, insanların düzenli olmasına, aynı anda birkaç görevi yerine getirmesine, yeni fikirleri kolaylıkla kaydetmesine yardım eden ve böylelikle kendileri için en önemli konulara vakit ayırmalarına imkan tanıyan en son teknolojilere sahip." ifadelerini kullandı.

3 renk seçeneği bulunuyor

Geliştirilmiş S Pen; not alma ve farklı görevleri yerine getirme konusunda bir asistan olarak öne çıkıyor. 7,03 gram ağırlığındaki S Pen, arttırılmış hassasiyeti ve 0,7 mm'lik kalem ucu ile not alırken ve çizim yaparken daha doğru sonuçlar sağlıyor.

Fikirleri kaydetme bitirildiğinde, S Pen manyetik olarak tabletin sağ köşesine takılıyor. Böylece kaybetme endişesi yaşamadan kullanılabiliyor. Ayrıca, Galaxy Tab S6 Lite'taki S Pen'in pilsiz çalışma özelliği bulunuyor.

Hafif ve kompakt tasarımı ve 10,4 inç ekranı bulunan tablet, sunduğu kolay taşınabilirlik sayesinde dilenilen her yerde farklı görevleri yerine getirmek, not almak, video ya da film izlemek için imkan sağlıyor.

Daha büyük tablet ekranı için optimize edilmiş One UI'nin en son sürümüne sahip Galaxy Tab S6 Lite, birden fazla uygulama arasında sorunsuz geçiş sağlıyor.

Galaxy Tab S6 Lite; gül pembesi, gök mavisi ve dağ grisi olmak üzere 3 renk seçeneğiyle sunuluyor.

Samsung Kids ile günlük oyun süresi izinleri ayarlanabiliyor

Galaxy Tab S6 Lite, AKG ve Dolby Atmos 3D surround ses destekli çift hoparlöre sahip olması nedeniyle videoları izlerken ya da çalma listesi dinlerken, kaliteli bir ses deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca Samsung, YouTube ve Spotify ile yaptığı iş birliği kapsamında, Galaxy Tab S6 Lite kullanıcıları için YouTube Premium ile 4 ay boyunca reklamsız YouTube video erişimi, videoları indirip çevrim dışı izleme ve YouTube Müzik ile YouTube Çocuk uygulamalarına erişim imkanı sunuyor.

Spotify'ın Galaxy Tab S6 Lite'ın kullanıcı ara yüzüne sorunsuz bir şekilde entegre olması sayesinde müzik ve podcast'ler kolayca aranabiliyor ve şarkılar alarm yapılabiliyor.

Galaxy Tab S6 Lite, bluetooth özellikli ev hoparlörüyle de kablosuz olarak bağlanabiliyor ve Spotify'deki çalma listelerini tablet ile kontrol olanağı tanıyor.

Galaxy Tab S6 Lite'ın Google Duo video görüşmeleri özelliği de bulunuyor. Ayrıca, müziği kontrol etmek, takvim görüntülemek, hava durumunu öğrenmek, hızlı notlar ve hatırlatıcılar yazmak için geliştirilmiş Günlük Pano ekranı da kullanılabiliyor.

Bixby Voice, Bixby Vision ve Bixby Routines gibi yeni Bixby özellikleri ise eğlence deneyimlerini artırıyor.

Tüm aile tarafından kullanılabilen bir cihaz olan Galaxy Tab S6 Lite'da; Samsung Kids ile günlük oyun süresi izinleri ayarlanabiliyor ve belirli uygulamalara erişim kısıtlanabiliyor.