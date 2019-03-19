Son Dakika Haberleri: Yeni Genel Müdür Erkan'dan Turkcell Hisselerine Güven Mesajı

Yeni Genel Müdür Erkan'dan Turkcell Hisselerine Güven Mesajı

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürlüğü görevine 15 Mart itibarıyla vekaleten atanan Murat Erkan, gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara, Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Yeni Genel Müdür Erkan'dan Turkcell Hisselerine Güven Mesajı, System.String[]
Turkcell Genel Müdürlüğü görevine 15 Mart itibarıyla vekaleten atanan Murat Erkan, gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara, Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 13,54 TL fiyattan 38 bin adet Turkcell hissesi alım işlemi gerçekleştirdi. Erkan, daha önceki hisselerine ek olarak gerçekleştirdiği alım sonrasında şirketin toplam 60 bin adet hissesine sahip olurken, piyasalara bir kez daha Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Dün yapılan bu satın alma işlemiyle yeni Genel Müdür Murat Erkan'ın sahip olduğu Turkcell hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 798 bin 600 TL'ye ulaşmış oldu.

Turkcell Grup bünyesinde 2008'den beri çalışan Erkan, 2008-2015 yıllarında Turkcell Superonline'da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Erkan, 3 yıldır da Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Murat Erkan, CEO, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Baba, Oğlunun Cenaze Törenine Kelepçeli Olarak Katıldı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Genel Müdür Erkan'dan Turkcell Hisselerine Güven Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]