BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı - Son Dakika

BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı

07.01.2021 11:13
BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı, System.String[]

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2021 yılının ilk çağrı dönemini başlattı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2021 yılının ilk çağrı dönemini başlattı. Başvurular 25 Ocak'a kadar BTM'nin internet sitesinden alınacak.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek Türkiye'ye katma değer sağlaması amacıyla kurulan BTM, yeni girişimcilerini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, Kovid-19'un geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu durum herkesin ve her kurumun iş görme biçimlerinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Bazı sektörler geleceği de öngörerek bu değişimleri köklü olarak gerçekleştirdi. Kovid-19, istemeden de olsa gelecek için öngörülen değişimlerin radikal bir şekilde gerçekleşmesine neden oldu. BTM girişimcileri de iş modellerini bu öngörülere göre şekillendirdi.

Artık farklı bir dünya ve çok daha etkili, hayatın her alanına sirayet etmiş girişimler ve girişimciler var. Yeni çağrı döneminde de yenilikçi ve ticarileşebilir çok farklı projelerin ve modellerin başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'den çıkacak unicornlara ev sahipliği yapmak. Kapımız her zaman olduğu gibi bu çağrı döneminde de her yeni fikre, projeye ve modele açık. Yenilikçi iş fikri olan herkesi merkezimize bekliyoruz."

Girişimci olmak isteyen ve ticarileşebilir iş fikri olan herkes başvuruda bulunabilecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, başvurular 25 Ocak'a kadar BTM'nin internet sitesinden alınacak. Girişimci olmak isteyen ve ticarileşebilir iş fikri olan herkes başvuruda bulunabilecek.

BTM, girişimcilere çok daha iyi olanaklar sunduğu Fulya'daki üç bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veriyor. Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru alan, girişimleri 172 milyon lira değerleme ile yatırım alan ve 65 milyon liradan fazla satış yapan BTM, sunduğu hizmetlerle startupların ticarileşmesinin ve ölçeklenmesinin yolunu açmaya devam ediyor.

BTM'de, yenilikçi fikirlerin iş modeli haline gelmesi, büyümesi, satış yapması ve yatırım alması sağlanırken, eğitim ve seminerler, mentor desteği, satış eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo günü etkinlikleri, yatırımcı eşleştirmeleri, 7/24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz sunuluyor.

BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı

Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı - Son Dakika Ekonomi


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