Yeni Göç Kervanı ABD'ye Doğru Yola Çıktı
1 saat önce
Honduras'ta toplanan yeni göç kervanı, polis kuşatmasını delerek, Guatemala sınırını geçmeyi başardı.
Honduras
'ta toplanan yeni göç kervanı, polis kuşatmasını delerek, Guatemala sınırını geçmeyi başardı. Kendilerine '15 Ocak Kervanı' diyen yeni kervanın üyeleri ise, "işsizlik ve şiddetten kaçıyoruz" açıklaması yaptı.
Yollarını kapatan yaklaşık 150 polislik bariyeri delen Honduraslı göçmenler, neşe içinde Guatemala sınırını geçti. Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando
Hernandez'ın baş harflerine atıfta bulunarak "JOH dışarı" diye bağırdılar. Kendilerine '15 Ocak Kervanı' diyen yeni kervanın üyeleri ise, "işsizlik ve şiddetten kaçıyoruz" açıklaması yaptı. Yeni kervanın sınırı geçmesi üzerine ABD
Başkanı Donald Trump
, "Honduras'tan güney sınırımıza doğru yeni bir kervan yola çıktı. Nancy
(Pelosi) ve Chuck (Schumer) (Temsilciler Meclisindeki Demokratların liderleri), uçan bir drone'u durduramayacaklar" diyerek, sınıra yapılacak yeni duvara bütçe ayrılmasını engelleyen Demokratlara atıfta bulundu. Trump, "Sadece bir duvar işe yarayacak, sadece bir duvar ya da çelik bir bariyer ülkemizin güvenliğini koruyacak!" diyerek, ABD'de hükumetin günlerdir kapalı kalmasına neden olan duvarın inşa edilmesi gerektiğini tekrarladı. - MEXİCO CİTY
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:24 Kaynak: İHA
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