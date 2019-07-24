Son Dakika Haberleri: 'Yeni golcü' Tacko Güz kuleleri 6 ft 4in üstünde
Son Dakika Spor Haber

'Yeni golcü' Tacko Güz kuleleri 6 ft 4in üstünde

1 saat önce

Jürgen Klopp, Boston Celtics'in merkezinde 7ft 7'ye imza atmak için şaka yapıyor. Senegalli basketbol oyuncusu, Celtics takım arkadaşı Grant Williams ile birlikte Boston'daki Fenway Park'taki Kırmızılarla tanıştı.

Jürgen Klopp, Boston Celtics'in merkezinde 7ft 7'ye imza atmak için şaka yapıyor. Senegalli basketbol oyuncusu, Celtics takım arkadaşı Grant Williams ile birlikte Boston'daki Fenway Park'taki Kırmızılarla tanıştı.
'Yeni golcü' Tacko Güz kuleleri 6 ft 4in üstünde
Boston Celtics, Jürgen Klopp, basketbol, Boston, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elif Gönlüm ve özel dedektifinin toplam 14 buçuk yıl hapsi istendi Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı Messi'ye 1 maç men ve para cezası! Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 23:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yeni golcü' Tacko Güz kuleleri 6 ft 4in üstünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]