Son Dakika Haberleri: Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...
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Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

59 dakika önce

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transfrelerini yapmıştı.

Yeni golcünün geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe..., System.String[]

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, daha sonra Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transfrelerini yapmıştı. Bununla da yetinmeyen ve transfer sezonu kapanmasına rağmen yakaladığı hızı kesmeyen sarı lacivertliler, takıma gol yollarında rahatlık yaşatacak bir oyuncu istiyordu. Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması ve bitmesi için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu...


BİR GOLCÜ DAHA!


Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kanarya, kadroya katmaya kafasına koyduğu hücum oyuncusunun peşinde. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor. Romanyaİspanya maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin, golcü oyuncuyu çok beğendikleri ve oyuncunun ara transfer dönemine kadar takip edileceği belirtildi.


Puscas'ın transfer edilmesi planlanan tarih sezon sonu. 2018-2019 sezonunda Palermo forması giyen Puscas, İtalya'da 9 gol-3 asistlik bir performans sergilemişti...


GEORGE PUSCAS KİMDİR?


8 Nisan 1996 doğumlu Rumen futbolcu George Puscas, kariyerine 2008 yılında Liberty Oredea'nın altyapısında başladı. 2013 yılında Inter'ın U19 takımına transfer olan George Puscas, Inter'de bulunduğu 5 sezon boyunca İtalya'nın Bari, Benevento, Novara takımlarına kiralanmıştı. 23 yaşındaki oyuncu son olarak 2018 yılında ise Palermo'ya transfer olmuştu.


Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Fotomaç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:30 
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