Yeni Golf Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili oldu - Son Dakika

Yeni Golf Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili oldu

16.01.2021 13:14
Yeni Golf Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili oldu, System.String[]

Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil ünvanına sahip Golf, sekizinci nesliyle bu başarısını devam ettiriyor.

Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil ünvanına sahip Golf, sekizinci nesliyle bu başarısını devam ettiriyor.

Yaklaşık 312 bin adet satış rakamına ulaşmayı başaran model, Avrupa'nın en çok satılan modeli oldu.

Golf 8 sayesinde, önceki nesillerde elde edilen başarı hikayesini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Ralf Brandstätter, Yeni Golf'ün segment standartlarını belirlemeye devam ettiğini söyledi. Brandstätter: "Koronavirüs salgınının lansman dönemine olumsuz etkilendirinden dolayı Golf, yılın ikinci yarısında daha hızlı ilerlemek durumundaydı. Özellikle GTI, GTD ve GTE gibi önemli versiyonlarının da piyasaya sürülmesiyle üçüncü çeyrekte yeniden ivme kazandı." dedi. Hibrit modellere yönelik yoğun talebin de bu başarıya katkıda bulunduğunu söyleyen Brandstätter "Yılın sonuna gelindiğinde, satılan her üç Golf'ten biri hibrit oldu. Avrupa pazarlarında müşterilerimize teslim ettiğimiz yaklaşık 312 bin Golf modelinden 179 bininin yılın ikinci yarısında trafiğe çıkmış olması, yıl sonunun ne kadar dinamik geçtiğini de gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Almanya'da açık ara lider

Yeni Golf'ün Avrupa'da en başarılı olduğu pazarlardan biri de Almanya. Yıl sonu itibariyle Almanya'daki otomobil kayıt istatistiklerinde açık farkla zirvede olan Golf'ü, iki farklı Volkswagen modeli takip ediyor; Tiguan ve Passat.

Yeni Golf, 16 farklı karşılaştırma testinden lider olarak ayrılmayı başardı.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yeni Golf Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili oldu - Son Dakika


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