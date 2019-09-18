(yeni görüntü) tuzla'daki patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı
41 dakika önce
TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlama ve tankın itfaiye aracının üzerine düşmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntü Döküm:
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-Patlama
-Tankın düşmesi (yeni görüntü)
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