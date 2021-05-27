Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı - Son Dakika

Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı

27.05.2021 13:08

Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı yerde başka bir kadının daha fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlara ait görüntüsü de ortaya çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 25 Mayıs günü 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Aynı yerde, aynı yöntemle yine tacize kalkıştı

Öte yandan aynı kişi, dün de aynı zincir markette bir başka kadının peşinde dolanırken güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinde şüphelinin yine alışveriş yaptığı esnada bir kadının peşinde dolanması, elinde telefon bulunması, ancak şüphe çektiği için telaşlanarak marketten çıktığı anlar yer aldı.

Kimliği belirlendi, kıskıvrak yakalandı

25 Mayıs günü market çalışanlarının, fotoğrafları çekilen S.A.'ya durumu bildirmesi ve S.A.'nın polis merkezine görüntülerle birlikte giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın H.K. olduğunu belirledi. H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir anlık hevesle gizli fotoğrafları çekmiş

Polis ekipleri tarafından emniyette ifadesi alınan H.K.'nin 'Bir anlık heves ile fotoğrafları çektiğini, daha sonra ise fotoğrafları sildiğini' söylediği öğrenildi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı
Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı
Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı
Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı

Hisarcık, Polis, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir         
14:03
Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı         
13:20
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı         
12:44
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 14:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement