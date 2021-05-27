Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı - Son Dakika

Yeni görüntüleri de ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı yerde başka bir kadının daha fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlara ait görüntüsü de ortaya çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 25 Mayıs günü 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Aynı yerde, aynı yöntemle yine tacize kalkıştı

Öte yandan aynı kişi, dün de aynı zincir markette bir başka kadının peşinde dolanırken güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinde şüphelinin yine alışveriş yaptığı esnada bir kadının peşinde dolanması, elinde telefon bulunması, ancak şüphe çektiği için telaşlanarak marketten çıktığı anlar yer aldı.

Kimliği belirlendi, kıskıvrak yakalandı

25 Mayıs günü market çalışanlarının, fotoğrafları çekilen S.A.'ya durumu bildirmesi ve S.A.'nın polis merkezine görüntülerle birlikte giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın H.K. olduğunu belirledi. H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir anlık hevesle gizli fotoğrafları çekmiş

Polis ekipleri tarafından emniyette ifadesi alınan H.K.'nin 'Bir anlık heves ile fotoğrafları çektiğini, daha sonra ise fotoğrafları sildiğini' söylediği öğrenildi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.