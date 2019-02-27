Son Dakika Haberleri: Yeni Görüntülerle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

Yeni Görüntülerle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Yeni Görüntülerle) - Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında, System.String[]
İSTANBUL   Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren polis ekipleri tabandaki parkeleri söküyor. Daha sonra parkelerin altındaki kapağı açarak gizli bölmeye ulaşıyor.

Gizli bir bölmeden, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:26 Kaynak: DHA

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