(Yeni görüntülerle) SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN... - Son Dakika

*Sürücünün ortalığı birbirine kattığı ve çevredekilerin araca saldırdığı anların yüksekten çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu gören mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Sürücü tepkiler nedeniyle aracından çıkmayı kabul etmezken önündeki araca rağmen otomobilin gazına aşırı yüklenmesi sonucu araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangını söndürdü ve dışarı çıkardığı sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Sultangazi, 50 Yıl Mahallesinde dün gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CDD 347 plakalı aracı kullanan O. Ö. isimli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle sokak aralarında park halinde duran çok sayıda araca çarparak ilerledi. Çevredeki vatandaşlar araçlara çarparak ilerleyen sürücüyü görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI, ARAÇTAN İNMEDİ

Bu sırada O. Ö. isimli sürücü B Caddesi'ne geldiği sırada park halinde duran bir araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar aracın içinde bulunan sürücüye tepki gösterip arabanın camlarını kırmaya çalıştı. Sürücü O. Ö. ise araçtan inmeyip kaçmak için önündeki araca aldırmadan gaza bastı. Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Araç bir anda alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın tüpleriyle yangını söndürdü ve tfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar da araçta çıkan yangını söndürülmesine yardım etti.

POLİS ÇARPTIĞI ARAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sürücü O. Ö. gözaltına alan polis ekipleri çevrede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Sürücünün çarptığı araçların sayısını belirlemek için mahalle sakinlerinden ve araçları hasar gören vatandaşlardan bilgi alan polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri sürücünün alkollü yada uyuşturucu madde alıp almadığını belirlemek için inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.Ö. isimli sürücüsünün içinde bulunduğu otomobile çevredekiler saldırıp camlarını kırmaya çalışıyor. Sürücü O. Ö. kapısı kitli olan araçta tedirgin gözlerle olan biteni izliyor. Bir süre sonra polis geliyor. Sürücü O. Ö. önündeki araca aldırmadan gaza basıyor. Bir yere gidemeyen araç bir anda alev alıyor. Polis yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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(EK YUKARIDAN ÇEKİLEN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ)

-Sürücüsü içinde olan araca etraftakilerin saldırması

-Camlarını kırmaya çalışmaları

-Aracın alev alması

-Detaylar