Yeni gözdemiz; mavi çay

Her yaz sezonu bir bitki 'mucizevi' özellikleriyle popülerleşiyor. Kekreyemiş tozu, kurkumin, Afrika mangosu gibi bitkileri hatırlarsınız. Bu durumun değişmeyen bir kuralı, o bitkinin mutlaka 'süper zayıflatıcı' etkisinin olması... Ama bu bitkilerin mucizevi etkisi nedense sadece bir sezon sürüyor. Ertesi yıl o 'etki' bir anda yok oluyor ve yeni bir bitkinin 'daha iyi zayıflattığı' keşfediliyor! Tabii bu keşif biliminsanları tarafından yapılmıyor. Fenomenlerimiz ve ünlü sanatçılarımız bu akımı yönetiyor. Fitoterapi (bitkilerle tedavi) alanında bilimsel uzmanlığım olduğu için bu konu özellikle dikkatimi çekiyor. Ama yıllardır bu alanda çalışan biri olarak ben 'mucizevi zayıflatıcı' bir bitkiyi hala keşfedemedim!

Mavi kelebek sarmaşığı çayını sürekli sosyal medya paylaşımlarında görünce aklıma gelenekselleşen bu döngü geldi. İnternete çayın adını yazdığınızda da zayıflatıcı etkisinden tutun, saç dökülmesi karşıtı etkisine; detoks etkisi yaptığından cildi yenilediğine kadar sayısız faydasının yazıldığını göreceksiniz. İddialara bakılırsa kanseri ve depresyonu bile önleyecek bir bitkiymiş! Bu etkilerin bilimsel kanıtı tabii ki yok!

Oysa mavi kelebek sarmaşığının gerçek mucizesi hayali sağlık faydalarında değil, doğal bir gıda boyası kaynağı olarak yaygın şekilde kullanılan 'antosiyaninleri' içermesinde. Sağlık kısmını işin içine karıştırmasalar, sunduğu görsel şölenle sadece çok iyi bir 'wellness' (iyilik hali) çayı olarak nam salsa sorun kalmayacak.

PARANIZDAN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Eczanelerde satılan, Sağlık Bakanlığı onayı olan, sayısız testten geçmiş ürünleri bile 'şu soruna iyi geliyor' diye tanıtmak yasakken her yıl yeni keşfedilen bu ürünlerin kanıtlanmamış sayısız 'faydası' insanlara nasıl anlatılıyor bunu bir türlü anlayamıyorum. Koronavirüse karşı aşı olmadan önce "Bunun faz çalışmaları tam mı" diye soranlar, bu ürünleri nasıl bir güvenle tüketiyor, o da ayrı bir soru işareti.

Bir sorunumuz var ve çözümü bir tık uzağımızdayken hangimiz buna hayır deriz ki? Ama burada çözüm değil, hayal satıyorlar. Üstelik bazen kısa yoldan hayallerinize ulaşın diye o 'doğal' ürünleri ölümünüze yol açabilecek, yasaklı kimyasal maddelerle karıştırıyorlar. O nedenle lütfen size 'mucize' diye sunulan hiçbir bitkiye, bitkisel karışıma inanmayın. Unutmayın, sadece paranızı değil, sağlığınızı da kaptırırsınız.

NASIL HAZIRLANIR?

Wellness (iyilik hali) için mavi kelebek sarmaşığı çayından yararlanmak istiyorsanız; 250 ml suya 1-2 çay kaşığı mavi kelebek sarmaşığı ekleyerek sadece 4-5 dakika demlemeniz yeterli. Demleme sonrası koyu mavi bir renk elde edeceksiniz. Sıcak suyla rengi açabilirsiniz. Çayınıza limon suyu eklerseniz rengi maviden mora döner. Diyabetiniz yoksa balla tatlandırabilirsiniz. Buz ekleyerek soğuk içebilir, limonatasını ve latte'sini yapabilirsiniz.

Çayı buz küplerine koyup rengarenk buzlar elde edebilirsiniz. Mutlaka güvenilir bir markanın ürününü tercih edin ve doğal bile olsa hiçbir şeyin tüketimini fazla abartmayın.