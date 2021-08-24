Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişten destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 488 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, cumhuriyet altını da 3.261 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3'lük yükselişle 1.805 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1.801 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde döviz ve emtia piyasalarında volatilitenin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmanın piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumuna geldiğini, 1.810 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.