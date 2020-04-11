Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sessizliğe büründü.
Silvan'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğe hakim olan Silvan'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik ekipleri de sokağa çıkma yasağında haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:48 Kaynak: İHA
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