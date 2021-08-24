Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor - Son Dakika

Dün en yüksek 8,5006 ve en düşük 8,4235 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 altında 8,4272'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 8,4240 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,8930'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,5650'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,5 değer kaybederek 93 kritik eşiğinin hemen altından günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. Euro/dolar paritesi de dünkü yüzde 0,4'lük yükselişi sonrası bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1740'tan işlem görüyor.

GÖZLER FED BAŞKANINDA

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı görüşlerinin ağırlık kazanmasına neden olduğunu, bu durumun dolar endeksinde geri çekilmeyi beraberinde getirdiğini söyledi. ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın öneminin arttığını vurgulayan analistler, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvime dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.