Yeni güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor - Son Dakika

Dün sınırlı da olsa altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,4 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 497,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.337 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI 1830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.