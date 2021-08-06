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Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor

06.08.2021 11:15

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.318 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 497 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.318 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.800 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi altının ons fiyatında satıcılı seyrin hakim olduğunu kaydederek, raporun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin tutumunda değişikliğe neden olabileceği için varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.

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Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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