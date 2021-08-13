Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 483,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 483,8 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.20 itibarıyla 483,85 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3.231 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.756 dolardan alıcı buluyor. Analistler, altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti. Teknik açıdan 1.760 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.