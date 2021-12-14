Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 13,8329'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 14,2566 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,0780'den, sterlin/TL ise 18,8348'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,4 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1275'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dünya genelinde bugünden itibaren takip edilecek merkez bankaları kararlarının varlık fiyatlarını etkilemesinin beklendiğini ifade etti. ABD'de kısa dönemli enflasyon beklentilerinin tekrar yüksek seviyelere çıkmasının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesinin bulunduğunu kaydeden analistler, bu durumun küresel dolar talebini artırdığını aktardı. Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.