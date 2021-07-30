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Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor - Son Dakika

Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor

30.07.2021 11:08

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,45 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 10,0620'den, sterlin/TL de 0,7 düşüşle 11,8161'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden daha güvercin algılanması ile dün gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı hafiflerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları dolar/TL'deki düşüşü destekledi.

YIL SONU ENFLASYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Kavcıoğlu, yıl sonunda enflasyonun düşmesini, cari dengenin de fazla vermesini beklediklerini belirterek, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğini vurguladı. Kavcıoğlu ayrıca, yeni SWAP anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini verdi. Bu gelişmelerle dün 8,4423 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de yüzde 1,1 azalışla 8,4584'ten tamamladı.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 8,4599'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 10,0620'den, sterlin/TL de 0,7 düşüşle 11,8161'den satılıyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Almanya ve Avro Bölgesinde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Şahap Kavcıoğlu, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor - Son Dakika


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