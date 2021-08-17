Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor - Son Dakika

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Dün arka arkaya 3'üncü işlem gününde de gerileyerek 8,4399 ile son 12 günün en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,4611'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 8,4730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yüzde 0,21 artışla 9,9897 liradan, sterlin ise 11,7282 liradan işlem görüyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1'lik artışla 92,6'dan kapanmasının ardından bugün 92,7 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi, dün 1,18'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek 1,1776'dan kapanırken, bugün yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 1,1770 seviyelerinde bulunuyor.

SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının yanı sıra yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve jeopolitik risklerdeki artışın yatırımcı fiyatlamalarında öne çıktığını belirterek, tahvil piyasasına yönelimin de arttığına işaret etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, üst üste gerilemesini 3'üncü güne taşıyarak yüzde 1,2430 ile son 10 günün en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın öğretmen ve öğrencilerle bir araya geleceği geniş katılımlı toplantıda yapacağı açıklamaların, döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini bildirdi.

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