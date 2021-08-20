Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün en düşük 8,3936 ve en yüksek 8,5534 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5188'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat11:23 itibarıyla %0,50 artışla 8,5496 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yüzde 0,1 artışla 9,9902'den sterlin/TL yatay seyirle 11,6571'dan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar endeksi yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93,6 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi dün 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1680 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

YATIRIMCILAR GELECEK HAFTAYA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırdığını, bu durumun doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti.