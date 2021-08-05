Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dün en düşük 8,3823 ve en yüksek 8,4928 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,8 artışla 8,47'den tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 11.000 itibarıyla 8,54'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,12'den, sterlin/TL ise 11,90'dan satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 92,3'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1842 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 91,7'nin destek, 92,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.